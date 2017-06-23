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23 Haziran 2017 11:36

Vali Ustaoğlu, personel ile iftarda bir araya geldi

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, iftar programında Bayburt Valiliği çalışanlarıyla bir araya geldi.

Vali Ustaoğlu, personel ile iftarda bir araya geldi

23 Haziran 2017 11:36


Vali atamalarına ilişkin kararname ile Bitlis Valisi olarak atanan Vali İsmail Ustaoğlu, “Çok güzel duygularla görev yaptığım Bayburt’tan Bitlis’e atandım. Bu mübarek ayda Allah bizlere oralarda da hayırlı görevler yapmayı nasip eder inşallah” dedi.


Vali İsmail Ustaoğlu, çalışma arkadaşlarını ailesi gibi gören bir çalışma anlayışı benimsediğini belirtti. Bayburt’un ilk görev yeri olması nedeniyle kendisinde ayrı bir yeri olduğunu aktaran Vali İsmail Ustaoğlu, “Açıkça söylemek gerekirse Bayburt’tan memnundum. Mutluydum, huzurluydum. Mesai arkadaşlarımızla daha pozitif ilişkiler kurmaya çalıştık. Her bir arkadaşımızı ailemizin bir parçası olarak gören bir anlayış içerisinde görev yaptık. Memleketimizin köklü geçmişe sahip olan diğer bir ili Bitlis de görev yapacağız inşallah. İnşallah orada da güzel işler yapmak nasip olur” ifadelerini kullandı.


İftar programına Vali İsmail Ustaoğlu ve Şenay Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, birim müdürleri, valilik personeli ve aileleri katıldı.




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