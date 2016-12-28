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28 Aralık 2016 15:12

Vali Ustaoğlu: "Tesis Türkiye’de ki sayılı örneklerden"

Vali Ustaoğlu:

28 Aralık 2016 15:12

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu Doğal Taş Sektöründe Bilgi ve Teknolojiye Dayalı Üretim Modeli Projesi kapsamında kurulan doğal taş fabrikasında incelemelerde bulundu.
Nisan ayına kadar deneme üretimlerinin devam edeceği fabrikada görev yapacak uzman personelin görevlerine başladığını ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, “Bayburt’umuzun marka değerler oluşturması anlamında yüz akımız olacak bu tesisimiz Sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal’ın da destekleriyle önümüzdeki kısa süreçte tamamen faaliyete geçecek.” dedi.
Vali Ustaoğlu, projenin Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla hayata geçirildiğini aktararak, tesisin tamamen faaliyete geçmesiyle birlikte hem Bayburt’ta hem de bölgedeki mevcut doğal taş potansiyelinin burada işlenerek iç ve dış pazarlarda yerini alacağını söyledi.
Tesisin donanım bakımından Türkiye’de ki sayılı örneklerden biri olduğunun altını çizen Vali İsmail Ustaoğlu, “İnşallah başta Bayburt’un kendi rezervleri olmak üzere Erzurum’dan, Erzincan’dan, Trabzon’dan, Rize’den, Sivas’a, Amasya’ya kadar mevcut bölgenin ana rezervlerinin değerlendirileceği tesisimiz en kısa sürede hizmete girecek. İnşallah ilimize ve ülkemize hayırlı olur.” diye konuştu.
Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Vali İsmail Ustaoğlu’na incelemeleri sırasında Yönetim Kurulu Üyeleri İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Yumak, BTSO Genel Sekreteri Gökhan Önder Karaoğlu ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mete Emir’de eşlik etti.



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