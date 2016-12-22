Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Şehit Polis Özel Harekat Ömür Erbay ve Şehit Muammer Gür’ün ailelerini ziyaret etti.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonlarında şehit düşen Polis Özel Harekat Ömür Erbay’ın Arpalı Beldesi’nde ikamet eden anne-babası Neşe ve Turgut Erbay’ı ziyaret eden Vali İsmail Ustaoğlu, şehidin anne ve babasıyla bir süre sohbet etti. Ziyaret anısına şehit ailesine çeşitli hediyeler veren Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra Yukarı Kırzı Köyü’ne geçerek Diyarbakır’ın Lice ilçesinde katıldığı terör operasyonunda şehit düşen Muammer Gür’ün annesi ve aile yakınlarını ziyaret etti.

Şehit Muammer Gür’ün annesi Ganime Gür’den sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu bir süre önce vefat eden şehidin babası Hacı Osman Gür için de tekrar taziyelerini bildirdi. Şehit Muammer Gür ve aile yakınlarına burada da çeşitli hediyeler veren Vali İsmail Ustaoğlu, “Şehitlerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Onlar giydikleri üniformalarıyla devletimizi temsil ediyorlar. Bugün ülkemizi felakete sürükleme adına nasıl provokasyonlar yapıldığını hepimiz görüyoruz. Yakın süreçte yaşadığımız olaylar gösterdi ki devletsiz millet olmaz. Devletsiz milletin ne hale düşebileceğini bu olaylar açıkça gösterdi. Suriye’de yaşanan olaylar, askerimiz ve polisimiz olmazsa devletimizin ne halde olabileceğini de gösteriyor. Bu bakımdan Allah polis ve askerlerimize güç kuvvet versin.” diye konuştu.

Vali İsmail Ustaoğlu’na ziyaretleri sırasında Aydıntepe Kaymakam Vekili Ali Erdoğan ve Bayburt Şehit Aileleri Dayanışma Derneği (ŞADDER) Başkanı Haluk Akkoyunlu’da eşlik etti.