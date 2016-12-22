Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Bayburt
  •  » Vali Ustaoğlu: "ülkemizi Felakete Sürükleme Adına Nasıl Provokasyonlar Yapıldığını Görüyoruz"
22 Aralık 2016 10:51

Vali Ustaoğlu: "Ülkemizi felakete sürükleme adına nasıl provokasyonlar yapıldığını görüyoruz"

Vali Ustaoğlu:

22 Aralık 2016 10:51

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Şehit Polis Özel Harekat Ömür Erbay ve Şehit Muammer Gür’ün ailelerini ziyaret etti.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonlarında şehit düşen Polis Özel Harekat Ömür Erbay’ın Arpalı Beldesi’nde ikamet eden anne-babası Neşe ve Turgut Erbay’ı ziyaret eden Vali İsmail Ustaoğlu, şehidin anne ve babasıyla bir süre sohbet etti. Ziyaret anısına şehit ailesine çeşitli hediyeler veren Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra Yukarı Kırzı Köyü’ne geçerek Diyarbakır’ın Lice ilçesinde katıldığı terör operasyonunda şehit düşen Muammer Gür’ün annesi ve aile yakınlarını ziyaret etti.
Şehit Muammer Gür’ün annesi Ganime Gür’den sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu bir süre önce vefat eden şehidin babası Hacı Osman Gür için de tekrar taziyelerini bildirdi. Şehit Muammer Gür ve aile yakınlarına burada da çeşitli hediyeler veren Vali İsmail Ustaoğlu, “Şehitlerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Onlar giydikleri üniformalarıyla devletimizi temsil ediyorlar. Bugün ülkemizi felakete sürükleme adına nasıl provokasyonlar yapıldığını hepimiz görüyoruz. Yakın süreçte yaşadığımız olaylar gösterdi ki devletsiz millet olmaz. Devletsiz milletin ne hale düşebileceğini bu olaylar açıkça gösterdi. Suriye’de yaşanan olaylar, askerimiz ve polisimiz olmazsa devletimizin ne halde olabileceğini de gösteriyor. Bu bakımdan Allah polis ve askerlerimize güç kuvvet versin.” diye konuştu.
Vali İsmail Ustaoğlu’na ziyaretleri sırasında Aydıntepe Kaymakam Vekili Ali Erdoğan ve Bayburt Şehit Aileleri Dayanışma Derneği (ŞADDER) Başkanı Haluk Akkoyunlu’da eşlik etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BAYBURT HABERLERİ
BAYBURT HAVA DURUMU
-5
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    -5°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    -3°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    -3°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç