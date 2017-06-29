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29 Haziran 2017 09:02

Vali Ustaoğlu’ndan şiirli veda

Son yayınlanan Valiler kararnamesi ile Bayburt’taki 1.

Vali Ustaoğlu’ndan şiirli veda

29 Haziran 2017 09:02

5 yıllık görev süresini tamamlayan iSMAİL Ustaoğlu, Bayburt’tan ayrılıyor.


Bitlis Valiliği’ne atanan İsmail Ustaoğlu, İlden ayrılmadan önce bir mesaj yayınladı. Bayburt’a olan sevgisini kaleme alarak veda eden Ustaoğlu’nun veda mesajı şöyle;


Kıymetli hemşerilerim;


“Bayburt Valisi olarak bir yıl önce kader birliği yaparak başladığımız yol arkadaşlığımız 21 Haziran 2017 tarihinde yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bitlis Valisi olarak atanmam hasebiyle buruk bir sevinçle idari olarak sona erse de gönül bağı olarak devam etmektedir. Öncelikle bu müstesna görevi şahsıma layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Hayatımızın her döneminde çeşitli sebeplerin bizleri bir birimizden ayrı düşürdüğü vuku bulsa da aramızda kurulan muhabbet bağları bizlerin bu gönül gurbetine düşmesine izin vermeyecektir. Bir yıldır büyük bir mutluluk ve huzurla kadim yurt Bayburt ve onun kadirşinas halkına hizmet etmeyi kendimize bir borç ve görev bildik. Çok kıymetli halkımızın kimi zaman acılarını paylaşıp yaralarını sarmaya çalıştık kimi zaman hem hal olup sofralarına konuk olduk. Dostluğun, kardeşliğin, yol arkadaşlığının ve kader birliğinin kaybolmaya hiçbir zaman yüz tutmayacağını bizlere çeşitli vesilelerle hatırlatan, şairin;


“Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği


Anadolu bozkırlarında


İstanbul’dan çıkıp Diyarbekir’e doğru


Tekerleri yamalı asfaltları bir ağustos susuzluğu ile içen


Cesur otobüs pencerelerinden


Bilinçsiz bir baş kayması ile görülen


Evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında


Çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının


Bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken


Diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen”


Mısralarındaki baharları bizlere yaşatan, gönül dünyasında bizlere yer açan, şehrinin çehresi, silueti değişse de eminliği, huzuru, güveni ve samimiyeti değişmeyen Bayburtlu kardeşlerime bu vesileyle gönülden teşekkürü bir borç bilirim.


Kıymetli hemşerilerim;


Ayrılıklar, vuslatlar için birer sebeptir


Siz değerli Bayburtlu kardeşlerimle yeni vuslatlara ermek dileklerimle hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Hepinize sağlık, sıhhat ve esenlikler diliyorum.”




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