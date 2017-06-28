Vali Ustaoğlu’nun veda ziyaretleri devam ediyor

Vali Ustaoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bayburt Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bayburt Devlet Hastanesi, Sağlık İl Müdürlüğü, Bayburt İl Özel İdaresi, İl Göç Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, İşkur İl Müdürlüğü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Şehit Aileleri Dayanışma Derneği, Bayburt Muhtarlar Derneği ve Bayburt Ziraat Odası’na veda ziyaretlerinde bulundu.

Vali İsmail Ustaoğlu, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulunca hazırlanan Valiler Kararnamesi ile Bitlis Valisi olarak atandığını anımsattı. Bu kapsamda çeşitli veda ziyaretleri gerçekleştirdiğini aktaran Vali İsmail Ustaoğlu, göreve atandığı ilk günden itibaren Bayburt için kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yoğun bir çalışma temposu içerisine girdiklerini ve bu tempo içerisinde göstermiş oldukları öz verili çalışmaları dolayısıyla kurum amiri ve personellerine teşekkür ettiğini söyledi.