Vali yardımcıları ve kaymakamlar için veda yemeği düzenlendi

Atama kararının ardından Osmaniye Düziçi Kaymakamlığı'na atanan Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Bitlis Vali Yardımcılığı'na atanan Tamer Kılıç, Ovacık Kaymakamlığı'na atanan Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış ve Senirkent Kaymakamlığı'na atanan Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan düzenlenen yemekle son kez bir araya geldiler.

Vali Ali Hamza Pehlivan eşi Hanımefendi Yıldız Pehlivan ile ev sahipliği yaptığı yemekte tayinleri çıkan Vali Yardımcıları ve Kaymakamlara yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. Vali Pehlivan, çeşitli tavsiyelerde bulunduğu Almalı, Kılıç, Haskırış ve Erdoğan'a bugüne kadar vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Öğretmen Evi'nde düzenlenen yemeğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Milletvekili Fetani Battal, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ile Tamer Kılıç, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç katıldı.