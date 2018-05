Yatalak Hasta Destek Projesi kursiyerlerine sertifika

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, Bayburt Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Şavaş Karabulut, SODES Birim Sorumlusu Arif Erkul ile kursiyerler katıldı.

Vali Pehlivan, Geriatrik ve Yatalak Hasta Destek Projesi’nin içeriği itibariyle SODES (Sosyal Destek Programı) projelerinin amacına en uygun projelerden biri olduğunu ve projede emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti. Sağlık ve sosyal hizmetler kapsamında hasta bakım ile yaşlı bakım hizmetlerinin önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Vali Pehlivan, “İlgili kurum ve kuruluşlarımız aracılığıyla yaşlılarımıza hizmet sunmaya çalışıyoruz. Gerek Huzurevleri olsun gerek rehabilitasyon merkezleri olsun bu kurumlarımızda yaşlı ve hastalarımıza en iyi şekilde bakılmaya çalışılıyor. Fakat bu merkezlerimize gelemeyen vatandaşlarımız da var. Bu vatandaşlarımıza bakmak konusunda ailelerinin maddi güçleri, fiziki şartları yeterli olmayabiliyor. Bayburt ilimizde özellikle belirtmek istiyorum ki; yaşlı ve hasta bakımı noktasında memnuniyet verici durumdayız. Bütün hastalarımıza, yaşlılarımıza Sağlık Müdürlüğümüzün Evde Bakım Hizmetleri ekipleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerimiz tek tek ulaşıyorlar. Bu ekiplerimiz özveriyle hemen her gün giderek hasta ve yaşlılarımızın bakımlarını yapıyorlar, ihtiyaçlarını tespit ediyorlar. Sizlerde bu proje vesilesiyle bu ekibe dahil oldunuz. Bu hizmetler bizim dua kapılarımız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki azami hassasiyeti, bu işler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adı altında müstakil bir bakanlığımızın var olması ve etkin hizmet sunması, aynı şekilde Sağlık Bakanlığı teşkilatının alanda gerekli çalışmaları gerçekleştirmesi ile devletimiz, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak, bu konulardaki hizmet ağını ve etkinliğini her geçen gün artırmaktadır. Vatandaşlarımızın her zaman söylediği ‘Allah devletimize zeval vermesin’ sözünün içini dolduran faaliyetlerdendir bunlar. Sizler de bu iyilik ordusuna dahil oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

Tören Vali Ali Hamza Pehlivan’ın kursiyerlere sertifikalarını takdim etmesiyle sona erdi.

Vali Ali Hamza Pehlivan törenin ardından İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgiler aldı.