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14 Temmuz 2018 03:54

Yüzmek için girdiği gölette boğuldu!

Bayburt’ta yüzmek için sulama göletine giren vatandaş boğularak can verdi.

Yüzmek için girdiği gölette boğuldu!

14 Temmuz 2018 03:54



Edinilen bilgiye göre, Bayburt merkeze bağlı Seydiyakup Köyü’nde ikamet eden inşaat işçisi Yavuz Ata (38) Bayburt merkezde çalıştığı iş yerinden akşam saatlerinde çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.


Telaşa kapılan ailesi, köy yakınlarında Ata’yı aramaya koyuldu. Köye 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve Ata’nın rutin olarak yüzmek için gittiği sulama amaçlı yapılan Konursu Göleti yakınlarına gelen aile fertleri, Ata’nın elbiselerini göletin kıyısında buldu. Ardından bir süre burada kendi imkanlarıyla arama yaptılar. Daha sonra buradaki yakınları tarafından jandarma ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, 112, UMKE ve itfaiye ekipleri geldi. UMKE dalgıçları tarafından gölette yürütülen arama çalışmalarında Ata’nın cansız bedenine ulaşıldı.



Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ata’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.



Evli ve iki çocuk babası Ata’nın yüzme bildiği ve sık sık gölete giderek yüzdüğü öğrenildi.




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