Zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor

Halk sağlığının korunması, gıda güvenliği, gramaj ve fahiş fiyatla satışların önlenmesi konusunda denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri marketlerde yaptıkları incelemelerde ürünlerin son kullanma tarihleri, bandrol kontrolü, etikette yazan fiyatla kasadaki fiyatın aynı olup olmaması, ve gramaj gibi detaylara dikkat ederek titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan denetimler sırasında kurallara uymayan marketlere uyarılarda bulunan ekipler bir sonraki denetimlerde eksikliklerinde devam etmesi halinde cezai işlem uygulanacağını belirtilerek ihtar verdi.