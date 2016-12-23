Zabıtalar sokak hayvanlarını unutmadı

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ağır kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlardan aldığı ekmekleri Hapishane yolu, DSİ köprüsü, 21 Şubat Sanayi Sitesi mevkii, Polis Okulu mevkii, Vilayet Ormanı ve Kayış Kıran mevkiine bıraktı.

Hayvanların mevsim koşulları nedeniyle yiyecek sıkıntısı çektiği dönemlerde belirli aralıklarla doğaya yem bırakan ekipler fırınlardan aldıkları ekmekleri sokak hayvanlarının sıklıkla gezdiği yerler ve yabani hayvanların geçiş güzergâhı olduğu düşünülen yerlere bıraktılar.