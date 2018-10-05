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1 kilo skunk ile yakalanan 3 kişi adliyede

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo skunk maddesi ile yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo skunk maddesi ile yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Yeni Mahalle'de bulunan bir eve dün Bözüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda U.Ç. (42), O.T. (20) ve U.G. (30) yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca ikamette yapılan aramalarda 1 kilo skunk ile 100 gram metamfetamin maddesi, bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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