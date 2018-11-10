10 Kasım'a özel Atatürk temalı teraryumlar

Bilecik'te bir çiçekçi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla, hazırladığı Atatürk temalı teraryumlar büyük ilgi gördü.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla hazırladığı teraryumları Atatürk ve Türk bayrağı biblosu ile süsleyen çiçekçi Feriha Zengin, Atatürk'ü unutturmamak adına böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.Zengin, “Bu hazırladığım süslemeleri içimden geldiği için, bugünün anısına göre tasarladım. Fiyatlarını 50 liradan başlayarak,300 liraya kadar çıkıyor. Ben bu işi 25 senedir yapıyorum. Ben köyden geldim, toprakta çalıştım işimi severek yapıyorum. Söz konusu da 10 Kasım olunca, hiç üşenmeden seve seve yaptım. Halkın ilgisi de çok büyük.