105 yaşında hayatını kaybeden Lütfiye Enez son yolculuğunun uğurlandı

Gölpazarı’nda ikamet eden ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ananesi olan Lütfiye Enez 105 yaşında önceki gün hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi Gölpazarı merkez Çarşı Cami’inde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ortamahalle Mezarlığına defnedildi. Cenazeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez’in yanı sıra Gölpazarı Kaymakamı Kadir Duman, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Bayrak, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı