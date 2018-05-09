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09 Mayıs 2018 17:43

12 yıldır aranan zanlı Bozüyük polisinden kaçamadı

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 yıldır aranan ve çeşitli suçlardan 9 ayrı suç kaydı bulunan zanlıyı yaptıkları başarılı operasyon sonrasında yakaladılar.

12 yıldır aranan zanlı Bozüyük polisinden kaçamadı

09 Mayıs 2018 17:43


Birçok ilde çeşitli suçlara karışarak 12 yıldır kaçmayı başaran zanlı, son olarak Bozüyük Asayiş Büro ekiplerinden kaçamadı. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekiplerinin uzun süren takipleri sonrasında N.A.(44) isimli zanlı, Tekke Mahalle’de kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık, resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık gibi birçok konuda 9 ayrı kaydı bulunan zanlı başarılı bir şekilde yakalanarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan zanlı, tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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