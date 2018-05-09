12 yıldır aranan zanlı Bozüyük polisinden kaçamadı

Birçok ilde çeşitli suçlara karışarak 12 yıldır kaçmayı başaran zanlı, son olarak Bozüyük Asayiş Büro ekiplerinden kaçamadı. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekiplerinin uzun süren takipleri sonrasında N.A.(44) isimli zanlı, Tekke Mahalle’de kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık, resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık gibi birçok konuda 9 ayrı kaydı bulunan zanlı başarılı bir şekilde yakalanarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan zanlı, tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.