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05 Temmuz 2017 12:25

1308 Osmaneli Belediye Spor atletizm takımından büyük başarı

1308 Osmaneli Belediye Spor atletizm takımı, U16 Türkiye Atletizm Şampiyonasında Türkiye dereceleri ile döndü.

1308 Osmaneli Belediye Spor atletizm takımından büyük başarı

05 Temmuz 2017 12:25


17 branşta faaliyet gösteren 1308 Osmaneli Belediye Spor atletizmde de büyük başarılar elde ederken, U16 Türkiye Atletizm Şampiyonasında dereceye giren sporcular, hocaları kazandıkları madalyalarla birlikte Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve 1308 Osmaneli Belediye Spor Kulüp Başkanı aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Kaba’yı ziyaret ettiler.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Naili Moran U16 Türkiye Atletizm Şampiyonasında, 2004 doğumlu Recep Yasin Akdaş’ın Disk Atma müsabakasında Türkiye birincisi, Gülle Atma müsabakasında Türkiye üçüncüsü, 2003 doğumlu Sümeyye Akbıyık’ın Gülle Atma müsabakasında Türkiye ikincisi, 2002 doğumlu Zuhal Ürker’in Üç Adım Atlama müsabakasında Türkiye üçüncüsü olduğunu belirtti. Şahin, “1308 Osmaneli Belediye Spor atletizm takımımızın değerli hocaları Sercan Ocak’ı, değerli sporcularımızı ve değerli yöneticilerimizi sporun her branşında faaliyet gösterip başarılı olduklarından ötürü kutluyorum. Üç yıldır sürekli gelişme kaydettiğimiz sporda inşallah yükselişimiz devam edecek” dedi.


1308 Osmaneli Belediye Spor Kulüp Başkanı Hayati Kaba ise, “Atletizm takımımıza ilçemizde ilgi büyük, değerli Sercan Hocamız kurduğu alt yapı ile güzel sonuçlar almaya başladı. U16 Türkiye Atletizm Şampiyonasında; birincilik, ikincilik ve üçüncülük olarak tarihi bir başarı kazandık. Sporun her branşında başarılarımız devam edecek. Hocamızı ve sporcularımızı kutlarım” ifadelerine yer verdi.




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