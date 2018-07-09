1308 Osmaneli Belediye Spor yaz spor okulları büyük ilgi görüyor

Her yıl yüzlerce çocuğun spor yapmak için tercih ettiği 1308 Osmaneli Belediye spor okulları bu yıl da büyük ilgi gördü

Yaklaşık dört yıldan bu yana 1308 Osmaneli Belediye spor alt yapıya verdiği önemin meyvelerini topluyor. Alt yapıda 17 branşta yüzlerce çocuğa spor eğitimi veren kulübün, 2018 yaz döneminde açtığı spor okullarına rağbet oldukça fazla. Özellikle aileler çocuklarının herhangi bir spor dalında başarılı olması için 1308 Osmaneli Belediye spor’un yaz döneminde açtığı spor okullarına kayıt ettiriyorlar.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Münür Şahin “17 farklı branşta açılan kurslarda çocuklar hem bedenlerini geliştirip sağlıklı yaşam için spor yapma imkânı buluyor, hem de tatillerini en iyi şekilde değerlendiriyor. Kurslara katılan minik sporcularımıza yönelik zaman zaman aktivitelerde düzenleniyor. Deneyimli uzman hocalar eşliğinde küçüklerin gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla titizlikle yürütülen kurslarda küçüklerin beden gelişimleri ve iyi birer sporcu olarak yetişmeleri için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmıyor” dedi

Yaz spor okullarına büyük ilgi gösterdiklerini ifade eden Başkan Şahin, duyarlılıklarından dolayı tüm anne ve babalara teşekkür etti. 2018 yılı yaz spor okullarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Spor okulları yaz tatilinde olan öğrencilerin farklı 17 branşda kendilerini geliştirebilecekleri ve boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirebilecekleri bir faaliyet. Yaz döneminde spor alanında gerçekleştirilen uygulamalı ve teorik eğitimler neticesinde farklı branşlara ilgisi ve yeteneği olan sporcu öğrencilerimizi tespit ederek öğrencilerimizi Türk Sporuna kazandırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. 2018 yılı yaz spor okullarında yüzlerce çocuk ve genç yaştaki öğrencimizi misafir edeceğiz. Yaz okulu kayıt kabul sürecinin hemen başında değerli velilerimiz kayıtlara büyük ilgi gösterdiler. Tüm anne ve babalara göstermiş oldukları büyük duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Yaz spor okulu süresince katılımcı öğrencilerimiz branşlara özgü spor eğitiminin yanı sıra kültürel ve sosyal etkinliklere katılacaklar. Haftanın 7 günü boyunca devam edecek olan eğitimler farklı yaş gruplarına ve seviyelere göre planlandı. Yaz spor okullarında görev yapan ve çalışmalara katılacak tüm eğitmenlerimize ve sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum” dedi.