1308 Osmaneli Belediye Spor’un halter başarısı

Sporun her branşında olma gayreti içinde olan

Bilecik Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen Minikler Halter Şampiyonasında 22 ilden 158 sporcu ve 25 hakem görev aldı. Sporun her branşında olma gayreti içinde olan ve faaliyet gösterdiği 17 branşa yenileri ekleme cabasında olan 1308 Osmaneli Belediye Spor halterde de ismini duyurdu.

Belediye Başkanı Münür Şahin, yaptığı açıklamada “Bilecik’te düzenlenen Minikler Türkiye Halter Şampiyonası’nda ilk gün 40 kilogda yarışan İrem Kapanca toplamda 53 kiloda kaldırarak Türkiye ikincisi olmuştu. İkinci günü yarışmalarında ise İrem sökmez 53 kiloda toplamda 88 kilo kaldırarak ikinci olarak madalya kürsüsüne çıkan ikinci sporcumuz oldu. Hedefimiz seneye aynı şekilde yıldızlarda da madalya kürsüsünde yer almak dedi. Başkan Şahin, sporcuların başarılardan duyduğu memnuniyet dile getirerek Sporcularımızı, ailelerini, yöneticilerimizi, hocalarımız ve büyük taraftarımızı kutluyorum“ dedi.