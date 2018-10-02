1308 Osmaneli Spor'un 2 futbolcusu Eskişehirspor'a transfer edildi

1308 Osmaneli Spor U15 Futbol takımının sporcuları Umut Cem Kamanoğlu ve Yiğit Durak, Eskişehirspor'a transfer oldu.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, futbolcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Şahin, “Bayrağına, milletine, vatanına, devletine bağlı, örf ve adetlerine sahip çıkan inançlı gençlerimizle, milli takımlara, üst liglere sporcu yetiştirmek hedefiyle yola çıkan 1308 Osmaneli Belediye Sporumuz 17 branşta mücadele ediyor. Her yıl üst liglere sporcu vermeye devam ediyoruz. Bu yılda 2 sporcumuzu Eskişehirspor'a verdik. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.