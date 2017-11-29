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29 Kasım 2017 15:21

15 ayrı yerde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Bilecik’te 15 ayrı yerde kablo hırsızlığı suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

15 ayrı yerde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

29 Kasım 2017 15:21


Alınan bilgilere göre, Bilecik ve ilçelerinde değişik zamanlarda 15 ayrı yerden tel kablo hırsızlığına karışan Ş.Y. Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 3 aylık takip sonucu Söğüt’ün Rızapaşa köyünde S.O. ile birlikte kablo hırsızlığı yaptığı esnada yakalandı. Ekipler suçta kullanılan otomobil, kesilen kablolar ile tel kesmede kullanılan malzemelere el koydu. Zanlılar jandarma ekiplerince alınan ilk ifadelerinin ardından Söğüt Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Hakim karşısında çıkarılan 2 zanlıdan Ş.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.O. ise serbest kaldı.




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