Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 13:57

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı dikildi

Bilecik’te 15 Temmuz akşamı açılacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı yerine dikildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı dikildi

11 Temmuz 2017 13:57


Dikilen anıtı yerinde inceleyen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı’nda incelemelerde bulunduklarını belirterek, “15 Temmuz 2016’da yaşanan alçak, hain darbe girişimini unutmamak, unutturmamak, FETÖ’cü hainlerin bu ülkeye yaşattığı o karanlık geceyi tarihe not düşmek amacıyla yaptırdığımız anıtımızda 15 Temmuz akşamı 20.00’de açılışını gerçekleştireceğiz. Kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anacağımız, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı açılışımıza tüm halkımız davetlidir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:21
  • Güneş :05:33
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!