15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı dikildi

Dikilen anıtı yerinde inceleyen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı’nda incelemelerde bulunduklarını belirterek, “15 Temmuz 2016’da yaşanan alçak, hain darbe girişimini unutmamak, unutturmamak, FETÖ’cü hainlerin bu ülkeye yaşattığı o karanlık geceyi tarihe not düşmek amacıyla yaptırdığımız anıtımızda 15 Temmuz akşamı 20.00’de açılışını gerçekleştireceğiz. Kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anacağımız, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı açılışımıza tüm halkımız davetlidir” dedi.