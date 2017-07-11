Bilecik Şehitliği gerçekleştirilen programa; Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik 2.Jandarma Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, kurum müdürleri, askeri ve adli erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının yapılmasıyla devam eden törende, Kur’an-ı Kerim okunarak, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş tarafından şehitler ile ülkenin birliği ve beraberliği için dua edildi.

İl protokolü tarafından şehitliğe çiçek bırakılmasıyla devam eden program, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın Şehitlik defterini imzalamasıyla sona erdi.