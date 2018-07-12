15 Temmuz şehitleri için pedal çevirmeyi sürdürüyorlar

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli 4 öğretmen, ilk olarak Bilecik Şehitliği’ni ziyaret ederek 15 Temmuz şehitleri için dua etti. Ardından, Bilecik Belediyesi’ni ve Saat Kulesi’ni ziyaret eden öğretmenler, burada Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ile bir araya geldiler.

15 Temmuz şehitleri için 650 kilometre yol kat edeceklerini anlatan Hoca Cihan Hüseyin Yıldız İlköğretim Okulu öğretmeni Alper Can, Bilecik’te olmaktan çok mutlu ve keyifli olduklarını belirtti. Can, “Biz 10 Temmuz günü tura başladık. Bugün 5’inci günümüzdeyiz. Konya Ilgın, Çay, Afyon, Eskişehir’den sonra Bilecik’teyiz. Burada olmaktan çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Biz öğretmeniz. İşimiz öğretmek. Tatildeyiz, ama ’eğitimin, öğretimin tatili olmaz’ dedik. Yola bu maksatla çıktık. İki yıl önce yapılan o hain kalkışmanın acılarını unutturmamak, şehitlerimizi unutturmamak, unutmamak adına yola çıktık. Bunun ispatı için yoldayız. Çığ gibi büyüyerek 15 Temmuz’da köprüde bunun cevabını vereceğiz. Benim yaşım 47, arkadaşlarım da 45 ve 47 arasında değişiyor yaşları. Ama görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Hiçbir yorgunluk yok. Allah’ın izniyle dimdik devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can da gelen konuklarına teşekkür ederek, kendilerine hediye takdiminde bulundu.