Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 14:17

15 Temmuz şehitleri için pedal çevirmeyi sürdürüyorlar

Konya’dan İstanbul’a düzenlenen “15 Temmuz Şehitlerimiz İçin Ahde Vefa Bisiklet Turu” kapsamında pedal çeviren 4 öğretmen Bilecik’te de mola verdi.

15 Temmuz şehitleri için pedal çevirmeyi sürdürüyorlar

12 Temmuz 2018 14:17


Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli 4 öğretmen, ilk olarak Bilecik Şehitliği’ni ziyaret ederek 15 Temmuz şehitleri için dua etti. Ardından, Bilecik Belediyesi’ni ve Saat Kulesi’ni ziyaret eden öğretmenler, burada Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ile bir araya geldiler.


15 Temmuz şehitleri için 650 kilometre yol kat edeceklerini anlatan Hoca Cihan Hüseyin Yıldız İlköğretim Okulu öğretmeni Alper Can, Bilecik’te olmaktan çok mutlu ve keyifli olduklarını belirtti. Can, “Biz 10 Temmuz günü tura başladık. Bugün 5’inci günümüzdeyiz. Konya Ilgın, Çay, Afyon, Eskişehir’den sonra Bilecik’teyiz. Burada olmaktan çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Biz öğretmeniz. İşimiz öğretmek. Tatildeyiz, ama ’eğitimin, öğretimin tatili olmaz’ dedik. Yola bu maksatla çıktık. İki yıl önce yapılan o hain kalkışmanın acılarını unutturmamak, şehitlerimizi unutturmamak, unutmamak adına yola çıktık. Bunun ispatı için yoldayız. Çığ gibi büyüyerek 15 Temmuz’da köprüde bunun cevabını vereceğiz. Benim yaşım 47, arkadaşlarım da 45 ve 47 arasında değişiyor yaşları. Ama görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Hiçbir yorgunluk yok. Allah’ın izniyle dimdik devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.


Konuşmaların ardından Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can da gelen konuklarına teşekkür ederek, kendilerine hediye takdiminde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç