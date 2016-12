15 Temmuz şehitleri şiirler ile anıldı

Bilecik Malhun Hatun Ortaokulu öğrencileri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri kapsamında "Vatan" ve "Bayrak" konulu şiir programı gerçekleştirildi.

Malhun Hatun Ortaokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Sarıfakioğulları, Malhun Hatun Ortaokulu Müdürü Hüseyin Çetinkaya, öğretmenler ve veliler katıldı.

Gerçekleştirilen program şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bir açılış konuşması yapan Okul Müdürü Hüseyin Çetinkaya, “İsmi barış, esenlik, saadet, adalet anlamlarına gelen yüce dinimizin bin yıldır bayraktarlığını yapmış, farklı dine, kültüre, inanca mensup insanları adaletle yönetmiş ve bu tarihsel geçmişiyle sadece İslam dünyasının değil, tüm mazlum milletlerin umudu olan yüce milletimiz, varlığını ve gücün zorbalıktan, sömürüden, baskıdan alanların birinci derece düşmanı olmuş ve olmaya da devam etmektedir” dedi.

“15 Temmuz, gerçekleşmiş tüm hainliklerden ve düşmanlıklardan hem daha farklı ve hem de daha acımasız olmuştur”

Türk milletinin ve devletinin güçlü olmasının İslam dünyasının güçlü olması olduğunu belirten Çetinkaya, “Milletimizin ve devletimizin iradesini zayıflatmak, birlikteliğini bozmak için fırsat bekleyen iç ve dış düşmanlar buldukları her fırsatta harekete geçmeyi ihmal etmemişlerdir. 15 Temmuz gecesi yaşananlar bunun örneklerinden birisidir. Fakat 15 Temmuz, gerçekleşmiş tüm hainliklerden ve düşmanlıklardan hem daha farklı ve hem de daha acımasız olmuştur. İlk defa milletimiz, bizden görünen, yeri geldiğinde bizim gibi konuşan, kadim değerlerimizi paylaştığını iddia eden, yüce dinimize hizmet görünümü sergilemekte oldukça maharetli davranan, alçak bir yapılanmanın hedefi olmuştur. Ama yüce milletimiz oyuna gelmemiş kuzu postuna bürünmüş bu çakallar sürüsüne gerekli cevabı vermiştir. Bugün burada öğrencilerimiz tarafından hazırlanan vatan ve bayrak temalı şiirleri dinleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından 7-B sınıfı öğrencisi İkra Yağmur Cilali’nın “15 Temmuz Şehitleri” şiirini okumasıyla dinleti başladı. Şiir dinletilerinin devamında okul Müzik Öğretmenleri Özcan Güney ve Ersin Bilge’nin hazırladığı türküler büyük alkışlar aldı. Şiir dinletilerinin bitmesi ile 15 Temmuz Belgeseli izlenirken duygu dolu anlar yaşandı ve gösteride görev alan öğrenciler bayraklar ile sahneye çıktı.

“Bizim milletimiz hangi engel olursa olsun göğsünü de siper eder, can mı vatan mı dendiğinde önce vatan der”

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş öğrencileri tebrik ettikten sonra yaptığı konuşmasında, “Bu millette bu vatan sevgisi, bu bayrak sevgisi var oldukça kim ne yaparsa yapsın, hangi ihanet içerisinde olursa olsun hangi oyunları oynarsa oynasın Sezai Karakoç’un dediği gibi bizim beşikteki çocuklarımız da 85 yaşındaki dedelerimiz, ninelerimiz de bir diriliş eridir” dedi. İl Mili Eğitim Müdürü Durmuş konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bizim milletimiz hangi engel olursa olsun göğsünü de siper eder, can mı vatan mı dendiğinde önce vatan der. Ömer Halisdemir’ler, Derince Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk’ler ve onun gibi nesillerimiz var olduğu sürece bu bayrakta aşağı inmez. Bu Müslümanlıkla yoğrulmuş topraklarda başkaları tarafından, ihanet düşünceleri içerisinde olan kişiler tarafından çiğnenmez. Çünkü sultanlar sultanı Murat Hüdavendigar üç duasından biridir. Bu vatan topraklarının zulmeden zalimler tarafından çiğnenmemesi. Bizler ve bizden sonraki nesillerimiz var olduğu sürece bu İslam coğrafyası asla ve katha Allah’ın izniyle zalimlerce tarafından çiğnenmeyecek buna ne biz ne öğretmen arkadaşlarımız ne de öğrencilerimiz asla izin vermeyecek.”

İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş konuşmasının ardından Okul Müdürü Hüseyin Çetinkaya’ya 15 Temmuz Şehitleri Kitabesi hediye ederek, tüm öğrenci ve öğretmenlerle birlikte fotoğraf çektirdi.