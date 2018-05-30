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30 Mayıs 2018 14:16

2 gün önce kaybolan şahsı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor

Sakarya’da 2 gün önce kaybolan şahsı Bilecik’te de arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.

2 gün önce kaybolan şahsı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor

30 Mayıs 2018 14:16


Alınan bilgilere göre; dün Bilecik İl Jandarma ve Osmaneli İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, Sakarya’da kaybolan Ziya Rehava Barışık adlı genci bulmak için Ciciler ve Kızılöz köyleri ormanlık alanlarında arama çalışmaları başlatmıştı. İlk günkü aramalar sonuçsuz kalınca bu sabahın ilk ışıklarında bölgeye Bilecik ve Bursa’dan AFAD ve Köpekli Arama ekipleri ile çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Şahsı bulmak için ekipler ormanlık alanın yanı sıra Sakarya nehri kenarında da aramaya başladılar.


Geçen yıl da kaybolmuş


Öte yandan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne müracaatta bulunan anne, oğlunun psikolojik sorunları olduğu için ilaç kullandığını, hayatından endişe ettiğini belirterek bulunmasını istedi. Yapılan araştırmalar sonucu, geçtiğimiz yıl da Ziya Rehava Barışık’in eve dönmediği, Bilecik’in Osmaneli ilçesi ile Geyve ilçesi ormanlık alanda yapılan arama çalışmalarında Geyve Hacılar mahallesi, Çarıklar Mevkisi ormanlık alanında sağ olarak bulunduğu belirlendi.




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