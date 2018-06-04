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04 Haziran 2018 15:46

2 otomobil çarpıştı; 7 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucun meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

2 otomobil çarpıştı; 7 yaralı

04 Haziran 2018 15:46


Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi ile Ahmet Haşim Caddesinin kesiştiği noktada meydana gelen kazada, Mesut T. (32) idaresindeki 68 EN 192 plakalı otomobil ile Ferudun P. (55) idaresindeki 26 KP 123 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 68 EN 192 plakalı otomobil takla attı. Kaza sonrasında otomobil sürücüleri ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Sultan T.(31), Furkan T.(2), Fatma P.(49), Salih E.(55) ve Rahime E.(52) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı




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