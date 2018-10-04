200 anaokulu öğrencisi can dostları ile buluştu

Bilecik'te 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sebebiyle yaklaşık 200 anaokulu öğrencisi Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde ziyaret ederek can dostları ile buluştu.

Bilecik'te 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sebebiyle yaklaşık 200 anaokulu öğrencisi ve Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini gezerek, Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı'dan barınakta bulunan hayvanlar hakkında bilgi aldılar. Bahçelievler Anaokulu öğrencilerinin büyük bir keyifle beslediği kedi ve köpeklerin yanı sıra barınakta bulunan baykuş büyük ilgilerini çekti.

"Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin"

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sebebiyle Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinı anaokulu öğrencisinin ziyaret ettiğini söyleyen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, "Bugünün anlaşılması ve bu yönde farkındalığın oluşması için etkinlikler düzenledik ve öğrencileri ağırladık. Çocuklarımız burada sokak hayvanları ile bir araya geldiler ve kedi ve köpeklere mama vererek onları sevdiler. Bilecik Belediyesi olarak, sokak hayvanları başta olmak üzere bütün can dostlarımıza yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar onlara vermiş olduğumuz önemin birer göstergesidir. Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin" dedi.

Öte yandan tüm çocuklara, boyama kitabı, simit ve meyve suyu ikram edildi.