200 kiloluk dev orkinosa bir bakan bir daha baktı

Bilecik'te bir balıkçının tezgahına getirdiği 200 kiloluk dev orkinos bir kaç saat içinde tükendi.

Bilecik merkez Şadırvan mevkinde hizmet veren bir balıkçının tezgahına getirdiği 200 kiloluk dev orkinos balığına bir bakan dönüp tekrar baktı. Balığın Çanakkale açıklarında yakalandığı anlatan balık satıcı Celal Karakaya, "Bu balık Çanakkale açıklarında yakalandı. Yaklaşık 200 gelen orkinos balığımız kısa bir süre içinde tükendi. Kilosunu 30 TL'den sattık. Bilecik halkı böylesine ilginç boyutlardaki balıklara ilgi gösteriyor. Bizler de ara ara böyle getiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde de vatoz köpekbalığı getirmiştik. İlgi olunca da getirmeye devam edeceğiz" dedi.