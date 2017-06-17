2017 yılı Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bozüyük İlçe Müdürü Rüştü Yıldırım, Bilecik Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Sadoğlu, şube müdürleri, tesis amirleri, kurum personelleri ve antrenörler katıldı.

Toplantıda önemli gündem maddesi olarak, 2016-2017 sezonu değerlendirilmesi ve gelecek sezonun planlanması görüşüldü. Son 2 yılda sporun yaygınlaştırılması ve tesislerin verimli kullanılması için herkesin göstermiş olduğu performansa teşekkür eden Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, "Önümüzdeki yılda elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerekiyor. Her zaman söylediğimiz gibi Bilecik’e Spor ve Gençlik çalışmaları anlamında daha büyük hizmetler vermek için el ele vererek 2017-2018 sezonunda da çalışmalarımıza ve projelerimize aralıksız olarak sizlerinde destekleri ile devam edeceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından yapılan toplantı sona erdi.