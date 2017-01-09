2017’nin ilk seçimi yapıldı

Türkiye’de 2017 yılının ilk seçimi Bilecik’e bağlı Pelitözü köyünde yapıldı. Pelitözü köyü, yapılan referandumda sandıktan çıkan 425 ‘evet’ oyuyla merkeze bağlı bir mahalle oldu.

Bilecik merkeze 5 kilometre uzaklıkta olan bin 464 nüfuslu, 554 haneli Pelitözü köyünün merkeze bağlanmasına ilişkin referandum oylaması İl Seçim Kurulu Başkanlığı’nca yapıldı. Oylama sonucunda köylünün yüzde 79’unun ’evet’ demesi üzerine köy, merkeze bağlı bir mahalle oldu. Böylelikle köy halkı, hem 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri’nin ardından sandığa ilk gidenler, hem de 2017’nin ilk seçmenleri olarak tarihe geçti.



“Pelitözü Bilecik’in 12’nci mahallesi oluyor”

Konu hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Muhtar Ahmet Aydın, Türkiye genelinde 2017’nin ilk referandumunun köylerinde başarıyla geçtiğini belirtti. Aydın, "Yapılan referandumda bin 464 nüfuslu köyümüzden 753 seçmenden var. Bunlardan 545 oy kullanılmıştır. 425’i evet, 110’u hayır, 13 tane de geçersiz oy olmuştur. Yüzde 79,3 ile referandumu tamamlamış olduk. Bilecik’te Pelitözü 12’nci mahallesi oluyor Allah nasip ederse. Bilecik’te ne yatırım yapılıyorsa köyümüzde hepsinde yararlanacaktır bu yatırımlardan inşallah. Temennimiz o yönde. İmarımız gelecektir, hastanemiz gelecektir, doğalgazımız gelecektir. Altyapımız yapılalı çok uzun yıllar olmuş. Bunlar tabi değişecek, bakıma ihtiyacı var. Mahalle olmamızın artıları var. Bir sürü teferruatlar olabilir. Köyde herkesin arazisi var bunlar zamanla değerlenecektir. Pelitözülülere arazilerini satmamalarını ileride daha çok para kazanacaklarını şimdiden söylüyorum. Bu referandum sonucu çıkan karar köyümüze bir eksisi yoktur" dedi.



"En büyük sıkıntı doğalgaz"

Köy halkından Sait Özbek ise, köylerinde 2017 referandumunda ’evet, hayır’ oyu kullandıklarını anlattı. Köylülerin artık yeni hizmetler beklediğinin üzerini çizen Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

“Referandumdan çoğunluk evet oyu çıktı köyümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Belediye olaraktan hayırlı olsun. Yeni hizmetlerini bekliyoruz inşallah. Özellikle köyümüzün en önemli konularından biri doğalgaz, imarı da bekliyoruz. Ana yolun yapılması, hastanenin bir an önce başlatılması, elektrik su tesisatlarının gözden geçirilmesi en büyük sorun da Osmaneli’nin suyu buradan, köyün içerisinden geçiyor. Bunu da Sayın Başkanım referandum sonrası göz önüne alarak köyün içinden değil de köyün dışından çıkartmasını rica ediyoruz. Bu konular hakkında Başkanımız söz verdi. Hepsiyle çok iyi ilgileneceğini söyledi. Zaten bugüne kadar belediye çöpümüzü alıyordu, hizmet ediyordu. Okulumuza çok hizmet etti. Köy muhtarımızın bütün taleplerini yerine getirdi Sayın Başkanım. Kendisine teşekkür ediyoruz, bundan sonra yapacağı hizmetler için de teşekkür ediyoruz. Biz köy halkı olarak ona verdiğimiz sözü oy vererek en iyi şekilde yerine getirdik.”

Öte yandan, Pelitözü İlköğretim Okulu’nda yapılan referandum oylamasına 753 seçmenden 548’i katılırken, 425 evet, 110 hayır çıktı. 13 oy ise geçersiz sayıldı.