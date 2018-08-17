2018-2019 sezonu Bilecik 1. Amatör Lig kuraları çekildi

Amatör Ligi 2018-2019 sezonu için fikstür kura çekimleri, 14 takımın temsilcisinin katılımı ile yapıldı.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) il binasında 1. Amatör Lig’e katılacak 14 takımdan 13’ünün kulüp başkanı ve yöneticilerinin katıldığı kura çekimi ile önümüzdeki sezon oynanacak maçlar belli oldu. Kura çekimi öncesi Bilecik’teki spor kulüplerinin sorunları ele alınırken, 2017-2018 sezonunun 29-30 Eylül tarihlerinde başlayacağı belirtildi.

“Hepimiz bir aileyiz, hepimiz bir geminin içerisindeyiz”

Tüm takımlara başarılar dileyen Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, “Şu anda 14 takım gözüküyor fakat, İl Özel İdare Spor dilekçe vererek katılmayacağını bize beyan etti. Biz de dilekçesini kabul ettik. Bu sene nasip olur ise maçlarımızı il içe ve belde sahalarımızda yapacağız. Benim sizlerden ricam hepimiz birbirimize öncelikle saygılı olalım. Hepimiz bir aileyiz, hepimiz bir geminin içerisindeyiz. Sizlerden ricam bu ailede kavga olmasın. Bu ailede kırgınlıklar olmasın. Geçmiş yıllarda çok sıkıntı çekiyorduk ama son birkaç yıldır olayların haricinde gayet liglerimiz de iyi gidiyor. İnşallah bu sene o ufak tefek problemler de olmaz. 29-30 Eylül’de maçlarımızı başlatıyoruz. Ben şimdiden tüm kulüplerimize başarılar diliyorum” dedi.

“Önemli olan misafir takımın gönlünü almak”

Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ise, “2018-2019 sezonu hepimize hayırlı olsun. Dileriz ki biz hep birlikte bir aile olduğumuz için tartışma ve kötü söz kötü hareket gibi olaylar yaşamayız. Olay demek emniyet demek, emniyet demek mahkeme demek. Giden kulübe hoş geldin, var mı bir ihtiyacın gibi kelimeler kullanılabiliriz. Önemli olan gelen misafir takımın gönlünü almak. Bir oradaki merhabamız bile herhangi bir kıvılcımı engelleyebilir. 2. Amatörde şampiyon olan Küre spor ve İl Özel İdare Spor’a başarılar dilerim. 2. Amatörden 1. Amatöre çıktılar fakat İl Özel İdare kulüp başkanı genel sekreterimiz demiş ki sadece gençler ligine katılın amatöre katılmayın. Galiba da bu olay da şundan kaynaklandı yine geçen sene küre maçında yaşanan olaylardan dolayı genel sekreterimiz böyle bir karar almış. Biz bir kurum takımıyız, emniyette veya saha olaylarında bizlerin isminin zikredilmesi bizlere uygun değil diyerek İl Özel İdare genel sekreteri bu sene de katılmasını engellemiş. Yani katılmıyorlar. Biliyorsunuz her sene malzeme dağıtıyoruz. Bazı kulüp ve başkanlarımız malzemeleri dahi almaya gelmiyor. Bir arkadaşınızı dahi olsa gönderin, o malzemeler sizin. Maçları 20-30 Eylül’de başlatıyoruz. Ben de herkese şimdiden başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

İlk 3 haftanın programı

Konuşmaların ardından kuralar çekildi. İlk üç hafta sırasıyla, 1. Hafta Gölpazarı Belediyespor: 1308 Osmaneli Belediyespor, Bayırköyspor: Pazaryerispor, Bozüyük İçköyspor: Osmaneli Gençler Birliğispor, Kürespor: 1299 Bilecik Kulübü, Bilecik Gençler Birliğispor: Yeşilyurtspor, Söğütspor: Bilecikspor, Akpınarspor: BAY, 2’nci haftada; Bilecikspor: Akpınarspor, Yeşilyurtspor: Söğütspor, 1299 Bilecik Kulübü: Bilecik Gençler Birliğispor, Osmaneli Gençler Birliğispor: Kürespor, Pazaryerispor: Bozüyük İçköyspor, 1308 Osmaneli Belediyespor: Bayırköyspor, Gölpazarı Belediyespor: BAY ve 3’ncü haftada ise; Akpınarspor: Yeşilyurtspor, Bayırköyspor: Gölpazarı Belediyespor, Bozüyük İçköyspor: 1308 Osmaneli Belediyespor, Kürespor: Pazaryerispor, Bilecik Gençler Birliğispor: Osmaneli Gençler Birliğispor, Söğütspor: 1299 Bilecik Kulübü, Bilecikspor: BAY karşı karşıya gelecek.