23 yıl sonra mezuniyet töreni

Yıllar sonra yeniden Bilecik’e gelip mezuniyet törenine katılan Meslek Yüksek Okulu mezunları, eski arkadaşları ve hocalarıyla bir araya gelerek, kep atmanın mutluluğunu yaşadılar. Geçtiğimiz yıl Bilecik MYO’yu ziyaret eden bir grup mezun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve Genel Sekreter Doç. Dr. Cihan Darcan’la bir araya gelerek, sohbet esnasında kendilerinin mezun olurken cübbe giyip kep atmadıklarını belirtmişlerdi. Bunun üzerine Rektör Taş, kendileri için özel bir mezuniyet töreni düzenlenebileceği sözünü vermişti. Bu sözün ardından, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı Murat Işık’ın organizasyonuyla MYO’nun eski mezunları için çok özel bir mezuniyet programı hazırlandı. Türkiye’nin dört bir yanından, ayrıca yurt dışından, Amerika, Kanada ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen 250 eski mezun yeniden Bilecik’te buluştu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleşen törene Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay da katıldı. Törende misafirlere hitap eden Rektör Taş, yaklaşık 1 yıl önce ortaya çıkan mezuniyet töreni fikrini gerçekleştirmekten dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyleyerek, törene katılan tüm eski mezunlara ve ailelerine teşekkür etti.