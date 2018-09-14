25 yaşındaki kaymakam vekili göreve başladı

2018 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Gölpazarı Kaymakamı Kadir Duman'ın Elbeyli Kaymakamlığına atanmasının ardından Gölpazarı Kaymakam Vekilliğine getirilen Büşra Uçar göreve başladı.

Büşra Uçar kimdir?

1993 yılında İstanbul'da doğan ve Çanakkale'nin Ezine ilçesine kayıtlı Büşra Uçar, ilkokul ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinden derece ile mezun oldu. 2017 yılında açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başlayan Uçar, Çanakkale il stajını tamamladıktan sonra Balıkesir'in Erdek ve Aydın'in Sultanhisar ilçelerinde refiklik stajını tamamladı. 2 Temmuz - 12 Eylül 2018 tarihlerinde Gördes Kaymakam Vekili olarak görev yapan Uçar, İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla 13 Eylül tarihinde Gölpazarı Kaymakam Vekili olarak atandı.