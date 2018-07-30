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30 Temmuz 2018 11:35

27 yıllık görevinden ’Hizmet Anısı Şildi’ ile emekliye ayrıldı

Bilecik’te 27 yıl çeşitli birliklerde görev yaparak emekliye ayrılan Jandarma Astsubay 2 Kademe Kıdemli Başçavuş Turgut Gürkan Masat, takdim edilen ’Hizmet Anısı Şildi’ ile emekliye ayrıldı.

27 yıllık görevinden ’Hizmet Anısı Şildi’ ile emekliye ayrıldı

30 Temmuz 2018 11:35


Jandarma Astsubay 2 Kademe Kıdemli Başçavuş Turgut Gürkan Masat, Jandarma Genel Komutanlığı emrinde 27 yıl çeşitli birliklerde görevlerde bulunmasının ardından ’Hizmet Anısı Şildi’ ile emekliye ayrıldı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Vekili Jandarma Albay Yusuf Arık tarafından Masat’a plaket takdim edildi. Kıdemli Başçavuş Turgut Gürkan Masat, 27 şerefle taşıdığı üniformayı giymekten onur duyduğunu belirterek, bu plaketi kendisine layık gören Jandarma Genel Komutanlığına teşekkür etti.




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