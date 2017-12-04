3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde muhteşem etkinlik

Bozüyük Belediyesi, Bozüyük Engelliler Derneği ve Bozüyük Pazaryerililer Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, Bozüyüklü Engelliler Derneği üyeleri, fiziksel ve zihinsel engellerin spora engel olmadığını gösterdiler. Bozüyük Köprülü Sentetik Sahası’nda düzenlenen etkinlikte Bozüyük Engelliler Derneği ve Bozüyük Pazaryerililer Derneği yapılan dostluk maçında karşı karşıya gelirken, maç boyunca özellikle engelliler derneği sporcularının gözlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Oldukça kalabalık bir seyirci kitlesinin izlediği karşılaşmayı 9-4 gibi farklı bir skorla Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği kazanırken, maç sonunda Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik; “Bozüyük’te engelli arkadaşlarımızın ve ailelerinin sesi olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu yolculukta bizlere her zaman destek olan en başta Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı’ya, bizler ile bu güzel karşılaşmaya imza atan Bozüyük Pazaryerililer Derneği Başkanı Ali Şahinoğlu’na ve dernek üyelerine, bizlere maç boyunca destek veren dernek üyelerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Maç sonunda konuşan Bozüyük Pazaryerililer Derneği Başkanı Ali Şahinoğlu; “Bugün gerçekleştirdiğimiz dostluk maçı göstermiş oldu ki kişiler sahiden başarmak istediğinde buna hiç bir şey engel olamaz, muhteşem performansları ve güzel yürekleri ile mücadele eden tüm Bozüyük Engelliler Derneği üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu tarz etkinliklerin ilçemizde yapılmasına destek sağlayan Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı’ya ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Heyecan dolu anların yaşandığı dostluk karşılaşmasını 9-4 kazanan Bozüyük Engelliler Derneği sporcularının sevinci görülmeye değerken, Bozüyük 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nde son derece önemli ve güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmış oldu.