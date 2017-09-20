3 arkadaşın azmi albüm çıkarttı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Gitarist Sermet Çelebi, Solist Kadir Aksoy ve Söz Yazar Mehmet Ali Metin’in bir araya gelerek kurdukları ’Grup Suretler’ 8 şarkılık ilk albümleri "Kainat’ı" kendi imkanları ile çıkardılar. Grup üyeleri albüme de isimleri verdiği ’Kainat’ adlı şarkıya da yine kendi imkanlarıyla klip çekti. Grubun nasıl oluştuğu hakkında bilgi veren grubun Solist Kadir Aksoy, Kainat adlı albümde yer alan Varoluş Sancısı adlı şarkıya kendi imkanları ile bir klip çektiklerini belirterek, "Varoluş Sancısı adlı şarkımızın klibini Söğüt’ün Dudaş Köyünde tarihi bir evde çektik. Burayı seçmemizin nedeni bu yörenin çocukları olmamız. Kainat adlı ilk albümümüzün içinde yer alan 8 parçanın söz ve müziği bize ait. Biz bir Rock grubuyuz" dedi.

"Kendimizi bildik bileli müzikle uğraşıyoruz"

Yaklaşık 10 senedir bir arkadaşlıkları olduğunu anlatan Kadir Aksoy, "Kendimizi bildik bileli müzikle uğraşıyoruz. Dediğim gibi ben yaklaşık 10 yıldır müzikle uğraşıyorum. İlkokul yıllarına dayanıyor aslında. O dönemden beri hiç ayrılmadım müzikten. Arkadaşlarım da aynı şekilde. Zaten müzik ortak noktamız olmasaydı bu kadar yıllık arkadaşlığımız devam etmezdi muhtemelen. Aslında bakarsanız hepimizin ayrı işimiz var, hepimizin ayrı hayatları var. Fakat hani bir taraftan da müziği devam ettirmek istiyoruz. Arka planda da olsa müzikle ilgilenmek istiyoruz. Kendimizi çok fazla ön plana atamıyoruz. Sözcük anlamı olarak suretlere baktığımız zaman biraz bizim olayımızı açıklıyor aslında. Suret arka planda kalan onla biraz ilişkilendirdik. Bu sebepten dolayı böyle bir isim geçtik. Bir de hani suretler çoğunluğu temsil ediyor. Biz 3 kişiyiz daima da bu şekilde kalmayı hedefliyoruz. Hiçbir zaman tek basımıza bir iş yapmıyoruz. Çoğunluğu da bizi anlatmaya çalıştığı için suretleri seçtik. Bu işi hobi için yapıyor ve çokta eğleniyoruz. Bu vesile ile bizim gibi düşünen insanlara sesimizi duyurmayı hedefliyoruz" dedi.

Öte yandan grubun diğer üyeleri Gitarist Sermet Çelebi ve Söz Yazar Mehmet Ali Metin ikinci albümün çalışmalarına da başladıklarını belirterek, 2 albümün bir konsept albümü olacağı ve içinde 9 şarkının yer alacağını söylediler.