3 gün önce kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 20 Aralık tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Söğüt Anadolu Lisesi öğrencisi Kemal Kara’nın cansız bedenine ulaşıldı. Dün olumsuz hava şartları ve yoğun sis yüzünden arama çalışmalarına ara verilirken, bu sabah Yalova ve Mudanya’dan gelen Deniz Polisleri eşyaların ve notun bulunduğu göllete girdi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası kayıp gencin cansız bedeni bulundu. Kemal Kara’nın cesedi otopsi için Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan gencin çantanın içinden çıkan defterde yazan notta ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını ve annesini çok sevdiğini yazdığı ortaya çıkmıştı.