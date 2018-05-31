3 gün önce kaybolan şahsı arama çalışmaları ikinci gününde

Alınan bilgilere göre; geçtiğimiz gün Bilecik İl Jandarma ve Osmaneli İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, Sakarya’da kaybolan Ziya Rehava Barışık adlı genci bulmak için Ciciler ve Kızılöz köyleri, Sakarya Nehir kenarı ve ormanlık alanlarında arama çalışmaları başlatmıştı. İkinci günün sonunda bulunamayan Ziya Rehava Barışık yakınları endişelenmeye başladı. Bugün arama çalışmaları daha genişleten ekipler Cambazkaya mevki ile Ciciler Köyü etrafında yoğunlaştılar. Bilecik İl AFAD Müdürü Mehmet Hayri Demirel öncülüğünde arama çalışmalara katılan ekiplere Bursa’dan AFAD ve köpekli arama ekipleri ile çok sayıda jandarma ekipleri de eşlik ediyor.