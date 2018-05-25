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25 Mayıs 2018 16:55

3 meclis üyesi partisinden istifa etti

Bozüyük Belediye Meclisinin MHP’li 3 üyesi partilerinden istifa etti.

3 meclis üyesi partisinden istifa etti

25 Mayıs 2018 16:55


Edinilen bilgiye göre, MHP Bozüyük Belediye Meclis üyelerinden Emel Akan Yıldırım, Evren Karadeniz ve Bekir Ceyhan partilerinden istifa etti. Böylece belediye meclisinde 9 üyesi olan MHP’nin koltuk sayısı istifaların ardından 6’ya düştü. Gördükleri lüzum üzerine istifa ettiklerini ifade eden meclis üyelerinin yerel seçimlere kadar bağımsız olarak meclis üyeliği görevlerini sürdürecekleri öğrenildi. İstifaların ardından belediye meclisindeki sandalye dağılımı; AK Parti 12, MHP 6, CHP 4 ve bağımsız üye 3 olarak şekillendi.




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