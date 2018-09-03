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03 Eylül 2018 13:52

30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi

Bilecik’in Vezirhan Beldesi’nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi

03 Eylül 2018 13:52


Vezirhan’da bulunan tarihi Kervansaray’da ülkenin çeşitli illerinden yaklaşık 160 tane lisanslı satranç oyuncularının katıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası düzenlenen törenle sona erdi. Düzenlenen turnuva hakkında açıklama yapan Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, “Beldemizde ilk defa düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası tarihi Kervansaray’da düzenlenen törenle sona erdi. Turnuvaya katılan lisanslı oyuncularımıza ödülleri verildi. Bu turnuvaya katılan ve gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Beldemizin tanıtımına güzel bir fırsat oldu. Bu tür etkinliklerinin devamı ve gençlerin zeka oyunu olan satrancın benimsenmesi ve öğrenilmesi için belediye olarak her türlü imkanın sağlanması için gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.




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