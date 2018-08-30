30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümü Bilecik’te kutlandı

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önüne Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesinin çelenk bırakmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tören geçidi yapıldı. Törene; Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Müslüm Akdoğan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile askeri erkan katıldı.

"30 Ağustos Zafer Bayramı Türk tarihinin en görkemli zaferlerinden birisi"

Cumhuriyet Meydanı’ndaki günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Müslüm Akdoğan, Türk milletinin yok edilmek istendiğini ve zamanın en güçlü devletlerine karşı kazanılan zaferin büyük önem taşıdığını aktardı. Akdoğan, "30 Ağustos Zaferi bağımsızlık hedefine kilitlenmiş olan bir ulusun yokluk içinde olmasına rağmen azim ve kararlılıkla karşısındaki büyük gücü eriterek ulaştığı en yüksek noktaya ulaştığını ifade etmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonunda kahramanca savaşmamıza rağmen müttefiklerimizin aldığı yenilgiler sonucu biz de yenik sayılmış, bu ağır yenilgiler sonucunda Mondros ve Sevr Antlaşmaları ile 1 yıl üzerinde kan dökerek can vererek yurt edindiğimiz Anadolu topraklarını o dönemin büyük devlet ve maşaları işgal etmiş yüz yıllar süren hınçla Türkleri tarihe gömme yeminleri etmişlerdir. Nitekim daha sonra Lozan Antlaşması esnasında İsmet Paşa bizim Birinci Dünya Savaşının değil, 600 yılın hesabını soruyorlar diyecektir. İşgal güçleri girdikleri her yerde tarihi kinlerini kusarak kadınımıza, yaşlımıza, çocuklarımıza diğer hiçbir devlete yapmadıkları işkence, zulüm ve hakaretlerde bulunmuşlardır. İşte böylesine umutsuz görünen üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa Kemal dava arkadaşlarına ve Anadolu’nun yüreği vatan sevgisi ile dolu Mehmetçiklerin oluşturduğu kahraman Türk ordusuna seslenerek; ‘Onlar, o İngilizler bizim onlar kadar güçlü olduğumuzu yakında öğrenecekler. Bize kendi eşitleri olarak davranacaklar. Onlara asla boyun eğmeyeceğiz. Uygarlıklarını başlarına getirinceye kadar son ferdimize kadar onlara karşı koyacağız. Ya istiklal ya ölüm’ diyerek kahraman Türk ordusuna taarruz emri vermiştir. Ordumuz muharebe meydanında bir destan yazarak, tüm dünyanın gözlerini kamaştıran bu zaferle tarihte yeni bir sayfa açmış Türk Kurtuluş Savaşının öyküsünü unutulmayacak zaferler arasına koymuştur. Bu zaferi bizlere armağan eden, özgürce yaşamamızı sağlayan başta Ulu Önder Gazi Mustafa kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimize ve gazilerimizi millet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vatan için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günümüz kutlu olsun" dedi.

Gaziler uzun süre alkışlandı

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenler 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde resmi geçitle sona erdi. Resmi geçit törenine askerlerin yanı sıra gaziler de katılırken, gaziler uzun süre alkışlandı. Buradaki program şiirlerin okunması ve dereceye giren sporculara protokol üyelerinin çeşitli hediyelerin takdimi ile son buldu.