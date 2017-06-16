300 çalışan vinçlerin altında oruçlarını açtı

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesindeki faaliyet gösteren fabrikaların çalışanları, bahçede düzenlenen iftarda bir araya gelirken, yüzlerce çalışan vinçlerin altında oruçlarını açtılar. 300 kişinin vinçlerin altında kurulan birlik beraberlik ve kardeşlik sofrasında oruçlarını açmasının ardından bir konuşma yapan Fabrika Genel Müdürü Bülent Şadoğlu, “Ramazan vesilesiyle çalışan arkadaşlarımızla beraber bu kutsal ayı hep beraber idrak etmek için toplandık. Aynı zamanda çalışan arkadaşlarımızın eşlerinin çocuklarının fabrika ortamını, ekmeğini nerede kazandığına yönelik gelip görmelerini arzu ettik. Güzel bir birliktelik sağladık ailelerle beraber. İnşallah bu iftarı geleneksel hale getirip bundan sonrada devam ettirmeyi istiyoruz” dedi.