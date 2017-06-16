Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 14:32

300 çalışan vinçlerin altında oruçlarını açtı

Bilecik’te iki vinç fabrikasının ortaklaşa düzenledikleri iftar yemeğinde çalışanlar vinçlerin altında oruçlarını açtılar.

300 çalışan vinçlerin altında oruçlarını açtı

16 Haziran 2017 14:32


Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesindeki faaliyet gösteren fabrikaların çalışanları, bahçede düzenlenen iftarda bir araya gelirken, yüzlerce çalışan vinçlerin altında oruçlarını açtılar. 300 kişinin vinçlerin altında kurulan birlik beraberlik ve kardeşlik sofrasında oruçlarını açmasının ardından bir konuşma yapan Fabrika Genel Müdürü Bülent Şadoğlu, “Ramazan vesilesiyle çalışan arkadaşlarımızla beraber bu kutsal ayı hep beraber idrak etmek için toplandık. Aynı zamanda çalışan arkadaşlarımızın eşlerinin çocuklarının fabrika ortamını, ekmeğini nerede kazandığına yönelik gelip görmelerini arzu ettik. Güzel bir birliktelik sağladık ailelerle beraber. İnşallah bu iftarı geleneksel hale getirip bundan sonrada devam ettirmeyi istiyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    20°C
  • Pazartesi
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:40
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!