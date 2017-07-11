Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 13:13

3’üncü kattan aşağı traktör düştü

Bilecik’te bir galeride satış için park edilen ve geri vitese takılı olan traktör, marşına basılınca 3’üncü kattan zemine düştü.

3’üncü kattan aşağı traktör düştü

11 Temmuz 2017 13:13


Alınan bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi Sarmaşık Sokak Küçük Sanayi Sitesi karşısındaki traktör satıcısı 54 KH 119 plakalı ikinci el traktörü satın aldı. Bu traktörü dükkanının ön tarafı Bilecik-Bozüyük karayoluna sıfır, arka tarafı kot farkında 3’üncü kata denk gelen satış ofisine geri geri park etti. Dükkan sahibi satın aldığı ikinci el traktörü belli bir süre sonra üzerine binmeden çalıştırınca geri vitesi takılı olan traktör 2 metre ilerledikten sonra 3’üncü katın camını yıkarak aşağı uçtu. Yere ters bir şekilde düşen traktörün altında kimsenin olmaması olası bir facianın ucuz atlatılmasına sebep oldu. Traktörde maddi hasar meydana gelirken, traktör vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.


“Bir ses gelince kafayı çevirdim, baktım traktör aşağı uçuyor”


Yaşanan kazayı gören bir gördü tanığı, “Burada oturuyorduk. Birden bire bir ses geldi. Oradan aşağı traktör uçtu. Başka da bir şey yok. Dükkandan 3’üncü kattan aşağı uçtu. Üçüncü kat dükkan yol seviyesine baktığımızda. Bir ses gelince kafayı çevirdim, baktım traktör aşağı uçuyor. Ters bir şekilde düştü zaten” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:21
  • Güneş :05:33
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!