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03 Temmuz 2018 11:14

4 Eylül Mahalle Konağı’nın proje ihalesi yapıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın “9 Mahalle’ye 9 Mahalle Konağı” projesi kapsamında 4 Eylül Mahallesine yapılması planlanan konağın proje ihalesi yapıldı.

4 Eylül Mahalle Konağı’nın proje ihalesi yapıldı

03 Temmuz 2018 11:14


Bozüyük Belediyesince düzenlenen ihaleye tek istekli firma katılırken, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yapım ihalesi gerçekleştirilerek proje ivedilikle hayata geçirilecek. 4 Eylül Mahallesi’nde 870 Sokak ile Cezmi Or Caddesinin köşesine yapılacak olan Mahalle Konağı yaklaşık bin metrekare oturma alanına sahip olacak ve zemin 2 kat olarak projelendirilecek. 4 Eylül Mahalle Konağı, Yenidoğan Mahalle Konağı, Tekke Mahalle Konağı, Yeni Mahalle Konağı, Yediler Mahalle Konağı, Çarşı Mahalle Konağı, Akpınar Mahalle Konağı ve Yeşilkent Mahalle Konağı’nın ardından 8. Mahalle Konağı olacak.




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