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24 Kasım 2017 18:28

4 Eylül Mahallesi’ndeki kaldırım çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi tarafından 4 Eylül Mahallesi’nde başlatılan kaldırım yapım çalışmaları devam ediyor.

4 Eylül Mahallesi’ndeki kaldırım çalışmaları devam ediyor

24 Kasım 2017 18:28


4 Eylül Mahallesi’nde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Yaşar Doğu Caddesi’ndeki revizyon çalışmaları ile eş zamanlı olarak başlayan kaldırım çalışmaları 869 Sokak ve Gençlik Caddesi’nde sürüyor. Şu ana kadar 6 bin metrekarelik bir bölümünün tamamlandığı 4 Eylül Mahallesi’ndeki kaldırım çalışmalarını Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Avcıoğlu tamamlanan ve yapımı süren bölgelerde incelemelerde bulunarak görevli personelden bilgi aldı. Hava koşullarının kaldırım yapım çalışmaları için elverişli olduğu sürece çalışmaların kesintisiz olarak devam edeceğini belirten Başkan Yardımcısı Avcıoğlu “vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.


4 Eylül Mahallesi’nde yol, kaldırım düzenleme ve aydınlatma çalışmaları tamamlanan Yaşar Doğu Caddesi yeni ve modern görünümü ile vatandaşların hizmetine sunulmuş ve caddenin yeni hali vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılanmıştı.




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