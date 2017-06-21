5 bin 400 kişi hep birlikte oruç açmanın hazzını yaşadı

5 bin 400 kişiye yemek ikram edilen iftar programına katılan mahalle sakinleri hep birlikte oruç açmanın hazzını yaşadı.

15 Temmuz Şehitleri Parkı’nın yanında düzenlenen 4 Eylül Mahallesi İftar programına Belediye Başkanı Fatih Bakıcı eşi ile birlikte, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarı İsmail Kıranlı ve mahalle sakinleri katıldı. Program Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından seslendirilen birbirinden güzel ilahiler ile başlarken, muhteşem ney dinletisi ve dini sohbet ile devam etti. İftar öncesinde eşi ile birlikte bütün masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla görüşen Başkan Bakıcı misafirleri ile yakından ilgilendi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin okunmasının ardından ezanın okunması ile hep birlikte oruçlar açılarak dualar edildi.

Daha sonra yemeğin ardından mahalle sakinlerine hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve bereket ayı olduğunu belirterek “Ramazanın güzelliği bu sofralarda buluştukça ortaya çıkıyor. Şu ana kadar Bozüyük’teki en büyük iftar sofrası 4 Eylül Mahallesi oldu. Toplamda 3 bin 700 sandalye ve 5 bin 480 kişilik yemekle birlikte sizlerin karşısına geldik. Bizler her mahalleye farklı projelerimizin olmasını ve vatandaşımızın da bu projelerden rahatlıkla yararlanabilmesi gerektiğini her ortamda dile getirdik. Bu mahallemizde 14 bine yakın bir nüfus, bu sayı çocuklarımız ile birlikte 19 bini geçer, bu nüfusun ihtiyacını karşılayabilecek, bu mahalleye göre bir mahalle konağı planlıyoruz. Toprak zeminli sahada yapılacak kapalı yüzme havuzu ile birlikte mahalle konağımız tamamlandığında bu mahalleye ve tüm vatandaşlarımızın kullanımına açılacak. Yollarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yaşar Doğu Caddesi, bu yaz baştan aşağı kaldırılıp yenilenecek, ışıklandırma sistemi olacak. Kapalı pazarımızın bayramdan sonra Cuma günü temelini atacağız. Sene sonuna kadar tamamlandığında bir projemiz daha hayata geçmiş olacak. Jandarmamızın hemen yanında 1500 kişilik alana sahip kapalı spor salonumuz; Çarşı Mahalle’ye ve tüm Bozüyük halkının kullanımına sunulacak” diyerek 15 Temmuz Şehitleri Parkı’nda başlatılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmasının devamında bu yıl mahalle iftarları ve yeni TOKİ’ler ile birlikte 10 farklı noktada iftar programı düzenlediklerini belirten Başkan Bakıcı, mahalle iftarlarında 27 bin, Kasımpaşa Camii yanındaki sabit iftar çadırında 18 bin olmak üzere toplam 45 bin kişiyi iftarlarda buluşturduklarını, bu sofraların tamamında esnafların desteğinin olduğunu, belediyeden hiç para ödenmediğini belirterek sponsor firmalara teşekkür etti.

Başkan Bakıcı konuşmasının ardından çocuklara pamuk şeker dağıtarak çat kapı ev ziyaretlerine geçti. İlk olarak Altın Ailesi’ne misafir olan Başkan Bakıcı daha sonra Gül Ailesi’ni ziyaret ederek ev sahipleri ile sohbet etti.

Bozüyük Belediyesi’nin Mahalle İftarları programının sonuncusu 22 Haziran 2017 Perşembe günü Yeni TOKİ’lerde TOKİ Meydanı’nda yapılacak.