58 yaşındaki ama halen koşularda derece yapıyor

Bilecik'te yaşayan 58 yaşındaki atlet Rıza Yıldırım, Bursa'da düzenlenen Suuçtu-Tümbüldek Yol Koşusunda üçüncü oldu.

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından bu yık yedincisi düzenlenen Suuçtu-Tümbüldek Yol Koşusu, heyecanlı mücadelelere sahne oldu. İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen koşuda ter döken 162 atlet, 15 kilometrelik zorlu parkurda kıyasıya yarıştı. Yarışta yer alan Bilecikli Rıza Yıldırım da 58 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkardı. Koşuda 15 kilometreyi 1 saat 9 salise dereceyle bitiren Yıldırım, büyük bir başarıya imza atarak üçüncü oldu. Yarışma sonunda tüm sporcuları tebrik eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, dereceye giren atletlerin madalya ve ödüllerini verdi.