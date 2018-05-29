6 takımlı ligde 3 takım ligden çekildi

Amatör A grubunda mücadele eden Küplüspor, bu hafta oynanan İl Özel İdare maçına çıkmazken, takımın ligden çekildiği öğrenildi.

6 takımlı Amatör A grubunda mücadele eden Kınıkspor sezonun başında ligden çekildiğini açıklarken, ligin ilk yarısında da Ertuğrulspor maçlara çıkmayarak ligden çekilmişti. Ligin 8’inci haftasında 26 Mayıs Cumartesi günü saat 17:30 Bilecik Edebali Stadı’nda oynanması gereken Küplüspor- İl Özel İdarespor maçına ev sahibi takım Küplüspor maça çıkmadı. Maçı 3-0 hükmen yenik sayılan Küplüspor’un ligden çekildiği öğrenildi. Bu gelişme sonrası 6 takımlı Amatör A grubunda ligden çekilen 3 takım yer alırken, ligde sadece 22 puanla lider İl Özel İdarespor, 19 puanla ikinci sırada yer alan Kürespor ve 12 puanla 3’üncü sırada yer alan Yeniköyspor mücadelelerine devam edecekler.

Öte yandan maça çıkmayarak ligden çekilen Küplüspor’un 8’inci hafta sonunda 12 puanı bulunurdu.