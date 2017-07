Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri öncesi düzenlenen Yörük Kurultayı, Bilecik protokolü ve Yörük Konfederasyonları temsilcileriyle birlikte gerçekleştirildi.

Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri ’’Yörük Kurultayı’’ Bilecik Valisi Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirildi. Ertuğrul Gazi Türbesi önünde Yörük Konfederasyonları temsilcileri ilk olarak Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Söğüt İlçe Kaymakam Berkan Sönmezay ve Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu birlikte Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret etti. Ziyaret ardından türbe önünde Mehteran Takımının gösterisinin izleyen protokol üyeleri, ardından Belediye Türk Sofrasında düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Yörük Kurultaya katıldı. Kurultayda açılış konuşması yapan Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, bu tür gerçekleşen organizasyonların önemine değinerek, “Malumunuz olduğu üzere Yörük hoşgörü demektir. Yörük adalet demektir. Yörük insanlara huzur ve refah veren bütün hayatını bu yola harcamış insan demektir. Yörük ahde vefa demektir. İşte biz de bugün burada ahde vefayı icra etmek için toplandık. Ne kadar toplantı yapsak, ne kadar Yörük Bayramları inşa etsek tabi ki o vicdanda hakları ödeyebilmemiz mümkün değildir. Bazen düşünüyorum. Diyorum ki, Ertuğrul Gazi gibi insanlar buraya gelmeselerdi, buraları yurt edinmeleri, burada canlarını vermeselerdi biz acaba nerede olurduk. Biz bugün hangi şartlarda, hangi coğrafyalarda olurduk. Olur, muyduk olmaz mıydık o da meçhul. Ben her zaman ifade ettim. Biz ahde vefayı unutmayalım. Malazgirt, Çanakkale ve tabi kim Söğüt. Söğüt Türk tarihinin dönüm noktalarından biridir. Söğüt gerçekten bizim tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır. Biz de Söğütçe ne yapsak, ne kadar hizmet etsek malımızı, mülkümüzü versek, harcasak o vefayı, o borcu ödeyebileceğimizi sanmıyorum. Bugün burada daha iyi bir Yörük bayramını nasıl icra edebiliriz onu konuşmak için bir araya geldik. İnşallah sizlerin katkıları bizlere güç verecektir, yol gösterecektir. Bu bayramı Ertuğrul Gazi’yi Anma şenliklerini icra edeceğiz” dedi.

“Söğüt aslında bir ruh”

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, göreve geçtikleri Cuma başladığı söyledi. Göreve başlar başlamaz Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri öncesi düzenlenen Yörük Kurultayına başkanlık yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Büyükakın sözlerine şöyle devam etti;

“Cuma günü göreve başlamadan önce arkadaşlarımız dediler ki, ‘Pazar günü kurultayımız var. Pazartesi mi başlamak istersiniz, yoksa katılmaz mısınız nasıl uygun görüsünüz’ dediler. Ben de dedim ki bu kurultay katılmak bizim için onurdur, şereftir, en büyük gururdur. Ayağımın tozuyla kurultaya iştirak ettim. Sizler Türkiye’nin dört bir yanından üşenmeyip, buraya geldiyseniz bizde buraya geleceğiz. Bu bizim boynumuzun borcu olacak dedik. Ben bu vesileyle bazı duygu ve düşüncelerimi de paylaşmak istiyorum. Söğüt aslında bir ruh. Eğer devletlerimizi, kurduğumuz medeniyetlerimizi bir çınara benzetecek olursak aslında bir kök. Ulu bir çınarın yeniden filiz vermiş bir dalı. Var oluş, diriliş aslında Söğüt. Bu ruhu yaşatmamız lazım. Devlet, millet değdiniz nedir? Sonsuza kadar devam edecek millet. Bir sürü devlet kurduk tarih boyunca, bir sürü devleti yıktık. Ama her seferinde yeniden var olmayı bildik. Bu coğrafya başka milletlerin boyu kadar uzun süre hakimiyet kurabildiği coğrafya değil. Bu sadece bizim aziz milletimize nasip olmuş bir başarı. Anadolu coğrafyasında uzun süre hakim olma burada ayakta durmayı başarmak ve yeniden doğmak her seferinde yeniden bir medeniyet kurmak, oradan Dünya’ya adalet götürmek sadece bizim kalbi yüce milletimizin başarması mümkün olan yazdığı tarihle kendini ortaya koyan bir başarı olmuştur. Dolayısıyla Söğüt bir ruhtur. Bu ruhu yaşatmak bizim en büyük borcumuzdur. Diğer bütün işlerimiz bir kenara kalacak olsa yapmamız gereken nedir desek, hepsi dursun kenarda önce Söğüt ruhunu yaşatacağız. Bu ruh bittiği zaman bu devletin ayakta durma şansı yok. Bu ruh devleti her seferinde yeniden canlandıran bir ruh. Bu ruh milletin yüreğinin derinlerinde yaşattığı bir ruh. Çıkarıp ortaya koyması gerektiğinde hiç tereddütsüz gösterdiği bir ruh”.

“Dünyada bir yerde kan ve gözyaşı varsa, onu dindirmek için gözümü kırpmadan gitmişiz.”

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, konuşmasının devamında 15 Temmuz ve Kurtuluş Savasına değinerek, “Milletimizin Kurtuluş Savaşın da yaptığını 15 Temmuz’da da yaptı. Bu milletin içindeki ve dışındaki düşmanlara karşı canını, malını ortaya koyduğu ve gözünü karartmadan mücadele ettiği bir ruh. Dolayısıyla bizim birinci vazifemiz Söğüt ruhunu yaşatmak. Söğüt ruhu bizi biz yapan bir ruh. Biz öncelikle bu ruha hizmet edeceğiz. İçinden geçtiğimiz dönemde bu ruh kendini bir kez daha, bir kat daha onurlu hale getiriyor. 1’inci Dünya Savaşıyla bitti 19’uncu yüzyıl. Dünyanın en uzun yüzyılıydı. Yüzyıldan fazla sürdü. 1’inci Dünya Savaşından sonra bitti. Yeni bir dünya kuruldu. Emperyalist devletler dünyayı bölüştüler. Biz tutunabileceğimiz coğrafyada tutunduk ve onu savunduk. Çift kanatlı oluşmuş Osmanlı. Zaten uçaklar tek kanatlı uçmaz ki. Ruh akıl ve kılıç bir arada olduğunda medeniyet alıyor başını gidiyor. Bir varlık mücadelesi verdik. İçerideki hainlere karşı bir mücadele verdik. O mücadeleyi de başardık Allah’a hamt olsun. Duracaklar mı, durmayacaklar. Çünkü bu coğrafya, zor bir coğrafya. Bu coğrafyada ayakta durmak zor. Ama başarabilecekler mi, hayır. Yurdumuzun üstünde tüten en son ocak sönmeden, bizler aramızda en sonuncusu canını vermeden bu dava bitmez. Teslim olmayız Allah’ın izniyle. Türk milleti var olduğu müddetçe dünyadaki ezilen milletlerin göz yaşını da biz dindireceğiz, atalarımızın yaptığı gibi. Dünyada bir yerde kan ve gözyaşı varsa, onu dindirmek için gözümü kırpmadan gitmişiz. Biz büyük bir milletin evlatlarıyız. Bizi büyük yapan budur. Bu bizi biz yapan bir ruh. Biz bu ruhu yaşattığımız müddetçe kıymetliyiz, değerliyiz. Onun için Söğüt ruhu yaşamalı ve Söğüt şenlikleri bu ruhu yaşatmanın sembolü olarak her seferinde daha güçlü bir şekilde kutlanmalı. Söğüt’ün ruhu anlatılmalı Türkiye’ye ve Dünya’ya. Biz bu şenlikleri her seferinde daha da başarılı hale getirerek ruhu dünyaya anlatmak üzere var gücümüzle çalışacağız. Gecemizi gündüzümüze katacağız” dedi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir, Kaymakam Sönmezay ve Belediye Başkanı Aydoğdu ile Yörük Türkmen, Dernek, Federasyon ve Konfederasyon temsilcilerinin görüşlerini dile getirmesinin ardından kurultay, Vali Büyükakın ve beraberindekilerin, Türk Büyükleri Anıtı önünde fotoğraf çekimiyle sona erdi.