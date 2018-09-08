Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında düzenlenen ’’Diriliş’’ gösterisi büyük beğeni topladı.

İlçe stadında Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Bilecik Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve Yörükler ile vatandaşların katıldığı etkinlikte aşıklar sazlarıyla birbirinden güzel türküler seslendirdi. Yörük törelerinin canlandırıldığı gösteriler ve yerel sanatçı Hilal Coşkun’un konseriyle devam eden etkinlikte, ’’Diriliş" sahne gösterisi de sunuldu. Yaklaşık 50 kişilik ekibin Türklerin Anadolu’yu yurt edinişi ve Söğüt’te dirilişi canladırdığı gösteri büyük beğeni toplarken, etkinliğin sonunda Türk bayrağının açılması izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.