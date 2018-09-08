Diğer
Kategoriler
08 Eylül 2018 12:30

737. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde ’’Diriliş" gösterisi

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 737.

737. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde ’’Diriliş

08 Eylül 2018 12:30

Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında düzenlenen ’’Diriliş’’ gösterisi büyük beğeni topladı.


İlçe stadında Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Bilecik Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve Yörükler ile vatandaşların katıldığı etkinlikte aşıklar sazlarıyla birbirinden güzel türküler seslendirdi. Yörük törelerinin canlandırıldığı gösteriler ve yerel sanatçı Hilal Coşkun’un konseriyle devam eden etkinlikte, ’’Diriliş" sahne gösterisi de sunuldu. Yaklaşık 50 kişilik ekibin Türklerin Anadolu’yu yurt edinişi ve Söğüt’te dirilişi canladırdığı gösteri büyük beğeni toplarken, etkinliğin sonunda Türk bayrağının açılması izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
26
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç