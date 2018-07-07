80 tonluk kantardan oluşan tesisin açılışı yapıldı

Tesis önünde yapılan açılışa Gölpazarı İlçe Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, “Belediye Başkanlığımızca İlçe tarımına ve tarımsal ürünlerimizin değerlendirilmesine katkı sağlamak amacı ile yaptığımız toplam 15 bin metrekare alanda 21 adet hal dükkanı, kafeterya, mescit, açık pazar alanı, çevre düzenlemesi, zemin asfaltlaması ve peyzaj çalışmaları ile 24 saat hizmet verecek 80 tonluk otomatik kantardan oluşan tesisimizin birinci etap açılışını yaptık. Projemiz içinde ikinci etap çalışmamız olan kiraz şoklama tesisi ve soğuk hava tesisine de başlandı. Son olarak meyve ebatlama, ayrıştırma ve paketleme ünitesi ile tamamlanacak olan bu önemli tesisimizin belediyemize, ilçemize, çiftçimize hayırlı olsun. Törene katılan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesis hizmete girdi.